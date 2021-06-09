Дело о контрабанде лесоматериалов на более чем 600 млн рублей возбудили в Забайкалье

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о контрабанде более 190 тыс. кубометров лесоматериалов на сумму более 600 млн рублей возбуждено в Забайкалье. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, оно расследуется по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой).

"Установлено, что уроженец Забайкальского края и гражданин Китайской народной республики путем создания фиктивных юридических лиц, использования поддельных документов легализовывали незаконно заготовленную древесину. В рамках внешнеэкономических контрактов с различными китайскими фирмами документы, подготовленные от имени подставных фирм, предоставляли в Читинскую таможню для декларирования и перемещения лесоматериалов в КНР", - говорится в сообщении.

С 2009 по 2015 годы злоумышленники вывезли за рубеж более 190 тыс. кубометров лесоматериалов. Двое фигурантов задержаны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.