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В Мурманской области ликвидировали лесной пожар площадью 220 га

В тушении были задействованы вертолет Ка-32, 37 человек и шесть мотопомп

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Лесной пожар на 220 гектарах Ковдорского лесничества в Кольском районе Мурманской области ликвидирован, сообщила в среду пресс-служба регионального управления МЧС.

"На 06:00 пожар в Ковдорском лесничестве ликвидирован", - говорится в сообщении.

Лесной пожар в квартале номер 38 начался в понедельник, 7 июня. Из-за большой задымленности его площадь оценили в 350 гектаров, затем пересчитали до 210 гектаров, 100 из которых пройдены верховым огнем по деревьям, в ночь с понедельника на вторник его удалось остановить. В тушении были задействованы вертолет Ка-32 МЧС, 37 человек с ранцевыми огнетушителями и лопатами, а также шесть мотопомп. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту пожара.

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