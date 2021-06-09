У жителя Подмосковья изъяли около 7 кг марихуаны и 47 горшков с коноплей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя подмосковной деревни Калитино под Ногинском, у него изъято около 7 кг марихуаны и 47 горшков с коноплей. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов, расположенных в деревне Калитино, задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере", - сказала она.

По словам Петровой, в ходе обыска полицейские на приусадебном участке задержанного обнаружили баню, переоборудованную под лабораторию для культивирования растений, содержащих наркотические средства. Для их выращивания мужчина приобрел специальное оборудование. "При осмотре помещения оперативники обнаружили и изъяли полимерные пакеты с веществом растительного происхождения, 47 горшков с растениями и электронные весы. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - марихуаной, общей массой около 7 кг", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Задержанный пояснил, что выращивал коноплю, производил из нее марихуану, которую хранил с целью дальнейшего сбыта. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Мужчина арестован.