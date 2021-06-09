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Семь природных пожаров ликвидировали за сутки в Тюменской области

Всего в регионе действуют 18 природных пожаров

ТЮМЕНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Семь природных пожаров на общей площади более 250 га ликвидировали за сутки в Тюменской области, всего в регионе действуют 18 природных пожаров, сообщил региональный оперативный штаб в среду.

"Возникшие пожары за последние сутки: три лесных пожара на общей площади 4,52 га, два ландшафтных пожара на общей площади 175 га. За сутки ликвидировано: пять лесных пожаров на общей площади 116,9 га, два ландшафтных пожара на общей площади 135 га", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что всего в регионе действуют 16 лесных пожаров и два ландшафтных.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В регионе с 9 июня отменен режим ЧС, введен режим повышенной готовности на территориях Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов - гражданам и организациям запрещено посещать леса на перечисленных территориях. Режим ЧС муниципального характера в лесах сохраняется на территории Вагайского района. По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, применяется авиация.

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