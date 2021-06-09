Число пострадавших от взрыва гранаты в Харькове возросло до пяти

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате взрыва гранаты в Харькове, все они доставлены в медицинские учреждения города. Об этом говорится в сообщении управления полиции Украины по Харьковской области, опубликованном в среду на его сайте. Ранее в полиции сообщали о трех пострадавших.

Установлено, что во вторник вечером на проспекте Гагарина между компанией молодых людей и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний применил гранату РГД-5. "В результате взрыва в медучреждения с повреждениями разной степени тяжести доставлены пять пострадавших, в том числе двое подростков 16 и 17 лет", - сообщила полиция.

Применивший боевую гранату задержан, ему предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненного лишения свободы.