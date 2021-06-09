В Москве обокрали коллекционера, подменив подлинник картины Константина Сомова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Неизвестные похитили у коллекционера в Москве картину Константина Сомова, подменив ее на репродукцию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве в отношении неустановленных лиц, которые похитили у гражданина картину Константина Сомова", - сказал собеседник агентства.

Как выяснили полицейские, мошенники собирались купить картину, но в какой-то момент подменили ее репродукцией и похитили подлинник. Ущерб составил 1,2 млн рублей.