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В Москве обокрали коллекционера, подменив подлинник картины Константина Сомова

Ущерб составил 1,2 млн рублей, личности похитителей неизвестны

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Неизвестные похитили у коллекционера в Москве картину Константина Сомова, подменив ее на репродукцию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве в отношении неустановленных лиц, которые похитили у гражданина картину Константина Сомова", - сказал собеседник агентства.

Как выяснили полицейские, мошенники собирались купить картину, но в какой-то момент подменили ее репродукцией и похитили подлинник. Ущерб составил 1,2 млн рублей.

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