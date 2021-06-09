Теннисистка Сизикова подаст жалобу в прокуратуру Франции на клеветнические обвинения

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была задержана в Париже 3 июня на 24 часа в связи с подозрениями в спортивной коррупции, подаст в ближайшие дни жалобу в прокуратуру Нантера (пригород французской столицы) в связи с распространением клеветнических обвинений в ее адрес. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду адвокат россиянки Фредерик Бело.

"Яна приняла решение подать в ближайшие дни жалобу в прокурору Нантера на распространение порочащих сведений и клеветнических обвинений", - сказал Бело. Он отметил, что пока теннисистка "обдумывает, оставаться ли ей во Франции до окончания турнира "Ролан Гаррос" или же вернуться в Россию".