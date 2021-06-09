Полиция проверяет информацию о стрельбе из такси по велосипедистам в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Полиция проверяет видео, на котором опубликовано, как пассажир такси предположительно стреляет в группу велосипедистов в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в ведомстве.

На опубликованном в социальных сетях видео, видно, как пассажир такси направляет в сторону движущихся велосипедистов предмет, похожий на пистолет, после чего слышен хлопок, похожий на выстрел.