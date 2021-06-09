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Пожар в реанимации в Рязани
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Власти Рязанской области выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в больнице

Помощь также окажут пострадавшим медсестрам, заявил губернатор региона Николай Любимов
© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 9 июня. Власти Рязанской области выплатят семьям погибших во время пожара в реанимации больницы им. Семашко по 1 млн рублей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил губернатор региона Николай Любимов.

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"Мной принято решение семьям погибших оказать помощь - по 1 млн рублей. Тем, кто пострадал, это две медсестры, мы тоже окажем помощь. Сейчас, в первую очередь, их надо вылечить", - сказал Любимов.

Он добавил, что с семьями погибших и пострадавших будут работать психологи. Кроме того, как сообщил в среду заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, всем пострадавшим будет оказана помощь, а семьям погибших помогут с организацией похорон. "К сожалению, три человека погибли, губернатор дал поручение, чтобы мы помогли с похоронами, поддержали родственников материально. Кроме того, мы обязательно окажем помощь тем, кто пострадал в результате пожара", - сказал он.

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РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьПожар в реанимации в Рязани
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