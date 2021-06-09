Пострадавшую при пожаре в больнице Рязани медсестру доставят в ожоговый центр Москвы

ТАСС, 9 июня. Столичные специалисты ожогового центра им. А. В. Вишневского окажут помощь медсестре, пострадавшей при пожаре в областной больнице им. Н. А. Семашко в Рязани. Об этом сообщил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Две медсестры пострадали при возгорании и первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами первой - второй степени, вторая с ожогами более легкой степени - второй степени. Медсестра с тяжелыми ожогами сейчас эвакуируется в Москву в специализированный центр ожоговый имени А. В. Вишневского по согласованию с Министерством здравоохранения РФ", - сказал Любимов.

Он сообщил, что состояние здоровья пациентов ОКБ им. Семашко не вызывает опасений. "Лечение продолжается, нет опасностей для жизни из-за возгорания, ведется следствие, ведется проверка", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, пгибшие в результате пожара пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Произошла трагедия, три человека в результате погибли, это как раз пациенты тяжелые, которые были на ИВЛ", - сказал он, уточнив, что погиб пациент палаты, где произошло возгорание, а также два человека в другой палате во время эвакуации.