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Пожар в реанимации в Рязани

Пострадавшую при пожаре в больнице Рязани медсестру доставят в ожоговый центр Москвы

Состояние здоровья других пострадавших не вызывает опасений, сообщил губернатор области Николай Любимов
© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 9 июня. Столичные специалисты ожогового центра им. А. В. Вишневского окажут помощь медсестре, пострадавшей при пожаре в областной больнице им. Н. А. Семашко в Рязани. Об этом сообщил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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"Две медсестры пострадали при возгорании и первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами первой - второй степени, вторая с ожогами более легкой степени - второй степени. Медсестра с тяжелыми ожогами сейчас эвакуируется в Москву в специализированный центр ожоговый имени А. В. Вишневского по согласованию с Министерством здравоохранения РФ", - сказал Любимов.

Он сообщил, что состояние здоровья пациентов ОКБ им. Семашко не вызывает опасений. "Лечение продолжается, нет опасностей для жизни из-за возгорания, ведется следствие, ведется проверка", - сказал глава региона в эфире телеканала  "Россия-24"

По его словам, пгибшие в результате пожара пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Произошла трагедия, три человека в результате погибли, это как раз пациенты тяжелые, которые были на ИВЛ", - сказал он, уточнив, что погиб пациент палаты, где произошло возгорание, а также два человека в другой палате во время эвакуации.

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РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьПожар в реанимации в Рязани
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