Пожар на крыше жилого дома в Светлогорске ликвидировали

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Пожар, охвативший 800 кв. м кровли 70-квартирного жилого дома в курортном городе Светлогорске Калининградской области, ликвидирован, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре области.

"Пожар ликвидирован", - сообщил представитель ведомства.

Сигнал о пожаре поступил в ЕДДС в среду 03:32 (04:32 мск). Пожарные прибыли на место в 03:39 (04:39 мск). Жильцы дома были эвакуированы.

Администрацией Светлогорского городского округа для эвакуированных организован пункт временного размещения и питание. С ними работают психологи. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

По данным надзорного ведомства, в доме зарегистрировано 183 жильца.

На восстановление внутридомовых сетей потребуется до двух суток, сообщил на своей странице в Facebook глава администрации "Светлогорского городского округа" Владимир Бондаренко. "Пока дом отключен от электричества и газа, на восстановление работы внутридомовых сетей потребуется до двух суток, на этот период готовы предоставить жильцам альтернативные места проживания. Разбор аварийной кровли начнем завтра, после этого приступим к капитальному ремонту", - написал он.