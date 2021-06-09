Полиция Петербурга опровергла информацию об изъятии арендных электросамокатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге полицейские не изымают электросамокаты, принадлежащие компаниям по их краткосрочной аренде (кикшеринг), сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергает информацию об участии полиции в мероприятиях по изъятию кикшеринговых электросамокатов в Петербурге", - говорится в сообщении поступившем в агентство.

В среду сервисы кикшеринга приостановили работу в Петербурге. После этого в СМИ и социальных сетях начали появляться сообщения о том, что якобы сотрудникам полиции дано распоряжение изымать с улиц электросамокаты.

Во вторник в Смольном приняли решение ограничить скорость самокатов до 10 км/ч на центральных улицах города. Действие ограничений распространяется на Невский проспект, прилегающие к нему загруженные улицы (ул. Восстания и ул. Марата), на Каменноостровский проспект и еще несколько магистралей Петроградского района.

Также после случаев наезда на людей на электросамокатах в СК возбудили несколько уголовных дел и провели обыски в офисах кикшеринговых компаний города.