{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Юрия Хованского задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма

Источник ТАСС не уточнил, в каком статусе в настоящее время находится видеоблогер
Юрий Хованский KirillSorokin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Юрий Хованский
© KirillSorokin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Видеоблогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Хованский задержан вчера вечером в Петербурге", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Собеседник не уточнил, в каком статусе в настоящее время находится блогер.

Юрий Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.

Теги
Россия
В Сочи в перестрелке убиты двое судебных приставов
По словам источника, некоторых участников инцидента задержали
Читать полностью