В Свердловской области пресекли незаконное пребывание более 500 мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Двое граждан в Свердловской области признаны виновными в фальсификации сертификатов более 500 иностранцев о знании русского языка, истории и основ законодательства России, необходимых для пребывания на территории страны. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность граждан Российской Федерации, организовавших в период с 2015 по 2019 год незаконное пребывание свыше 500 иностранцев на территории Екатеринбурга путем предоставления последним на основании фиктивно проведенных экзаменов сертификатов о знании русского языка, истории и основ законодательства России", - говорится в сообщении.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал обоих граждан (1959 и 1979 г. р.) виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), им назначены наказания в виде лишения свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком два года и штрафами в размере 80 и 40 тыс. рублей, отметили в пресс-службе. Приговор вступил в законную силу.