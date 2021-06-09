На севере Камчатки начали эвакуацию жителей подтопленного паводком села

ТАСС, 9 июня. Спасатели приступили к эвакуации жителей подтопленного паводком села Слаутное на севере Камчатского края, где проживает 220 человек. На вертолете Ми-8 в соседнее село Каменское вывезено 24 человека, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10 по 15 июня ожидают пик прохождения весенне-летнего половодья на реках Пенжина и Оклан. Прогнозируется, что уровни воды в них превысят среднемноголетние значения. Подтоплены села Таловка, Аянка и Слаутное. В Пенжинском районе ввели режим ЧС.

"Из села Слаутного в село Каменское вертолетом Ми-8 МЧС России вывезено 24 человека, среди которых 12 детей. Часть людей поселили у родственников, для остальных развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

Спасатели опрашивают жителей Слаутного, чтобы понять, кто еще желает эвакуироваться. Специалисты ведут мониторинг обстановки, в том числе с помощью беспилотников. В ближайшее время планируют эвакуировать жителей села Аянка, в котором проживает более 260 человек.

По данным регионального управления МЧС, в среду уровень воды в реке Пенжина в окрестностях села Слаутного составил 939 см, опасным уровнем является отметка в 950 см. Подтоплены семь жилых домов и 17 придомовых территорий, а также территории трансформаторной подстанции, котельной, водонапорная башня, территория пожарного поста, вертолетная площадка, отрезан от села водой один из районов населенного пункта. Уровень воды в Пенжине в окрестностях села Аянка - 898 см, уровень опасного явления - 950 см. В селе подтоплены три жилых дома и столько же придомовых территории.

Уровень воды в реке Энычаваям в окрестностях села Таловка составил 358 см, подтоплено 11 придомовых участков. Уровень опасного явления для реки - 420 см.