Блогер Mellstroy сознался в избиении девушки в прямом эфире

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) подтвердил в суде избиение девушки во время прямого эфира в интернете, но считает, что дело в отношении него должно квалифицироваться как административное правонарушение. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Сам факт избиения [девушки] подсудимый подтверждает, но считает, что его дело должно квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было", - сказала собеседница агентства.

Мировой суд участка № 376 Пресненского района Москвы в среду продолжит рассматривать дело в отношении Бурима по существу.

19 октября 2020 года около двух часов ночи Mellstroy в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. Блогер находится под подпиской о невыезде.