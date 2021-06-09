{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Блогер Mellstroy сознался в избиении девушки в прямом эфире

При этом он не согласен с квалификацией обвинения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) подтвердил в суде избиение девушки во время прямого эфира в интернете, но считает, что дело в отношении него должно квалифицироваться как административное правонарушение. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Сам факт избиения [девушки] подсудимый подтверждает, но считает, что его дело должно квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было", - сказала собеседница агентства.

Мировой суд участка № 376 Пресненского района Москвы в среду продолжит рассматривать дело в отношении Бурима по существу.

19 октября 2020 года около двух часов ночи Mellstroy в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. Блогер находится под подпиской о невыезде.

Теги
Россия
В Сочи в ходе перестрелки убили двух судебных приставов
По словам источника ТАСС, нескольких участников инцидента задержали
Читать полностью