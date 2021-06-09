Мосгорсуд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отказался рассекретить материалы иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (признаны в РФ НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Об этом журналистам сообщили в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой оказывают правовую помощь ФБК.

"Суд нам отказал во встречном иске о рассекречивании материалов дела ФБК", - сказал представитель организации.

В тексте встречного иска, с которым ознакомился ТАСС, было сказано, что прокурором города Москвы не предоставлена информация о том, подпадает ли под какие-либо пункты перечня сведений, составляющих гостайну, информация, которая содержится в исковом заявлении к ФБК. "Соответственно, какие-либо доказательства соблюдения принципа законности отнесения к государственной тайне сведений, содержащихся в представленных в суд административным ответчиком материалах, отсутствуют. При этом, согласно ст. 7 закона "О государственной тайне", не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию, в частности, сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина", - отмечается в документе.

По мнению адвокатов, при засекречивании искового заявления и части приложений к нему был нарушен принцип обоснованности отнесения сведений к государственной тайне, поскольку административным истцом не было представлено пояснений относительно того, почему является целесообразным засекречивание содержащихся в названных материалах конкретных сведений, вероятных экономических и иных последствий этого акта, исходя из баланса жизненно важных интересов государства, общества и граждан.

В Мосгорсуде в среду в закрытом режиме слушается иск столичной прокуратуры иске о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (признаны в РФ НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.

Позиция прокуратуры

Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Позиция ФБК

По мнению адвокатов ФБК, прокуратура не конкретизировала в своем иске, в чем именно заключается экстремистская деятельность этих объединений. "Как следует из материалов дела, истец обосновывает свои требования о ликвидации ФБК тем обстоятельством, что, по его мнению, ФБК осуществляла экстремистскую деятельность. Между тем в исковом заявлении и материалах дела отсутствует четкое и однозначное указание на то, какому из видов экстремистской деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", соответствует деятельность ФБК", - сказал представитель "Команды 29".

Как полагают юристы, истец ограничивается указанием на то, что "фактическими целями ФБК является изменение основ конституционного строя и смена власти в стране, в том числе путем реализации сценария цветной революции. "Сменяемость власти - базовый конституционный принцип, действующий в России, а потому этот довод сам по себе не может служить обоснованием доводов иска", - отметил представитель организации, добавив, что понятие "цветная революция" является не юридическим термином, а политологическим.