Застреливший двух судебных приставов в Адлере задержан

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу по судебным приставам в Адлере, задержан сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в Сочи

"Приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

По словам источника в правоохранительных органах, мужчина сам сдался полиции. "После стрельбы он сам сдался полиции без оружия", - сказал источник.

Его личность установлена. "Это Вартан Кочиян, местный житель", - сказал собеседник агентства. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома. Решение было принято судом, мужчина с ним был не согласен.

В МВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого в убийстве двух приставов. "Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть", - сообщили в управлении.