При работах на угольном месторождении в Бурятии пострадали четыре человека

ТАСС, 9 июня. Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Олонь-Шибирском каменноугольном месторождении в Бурятии в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Бурятии.

"Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и Республики Бурятия. На данный момент санитарным транспортом ожидается поступление четырех пострадавших в Мухоршибирскую ЦРБ для обследования и оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.

В Республиканском агентстве ГО и ЧС ТАСС позже уточнили, что взрыв произошел на территории Забайкальского края рядом с границей Бурятии. Однако пострадавших увезли именно в бурятскую больницу, так как она оказалась ближе. На самом предприятии "Разрез Тугнуйский" оперативно дать комментарий ТАСС не смогли.

Прокуратура Забайкалья организовала по факту происшествия проверку, собирается информация, на место для проведения проверки выехал прокурор, сообщил ТАСС старший помощник прокурора Забайкальского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгений Синельников. "Будет проведена проверка проведения соблюдения законодательства при проведении таких работ, к ней будут привлечены специалисты. В случае выявления нарушений будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования", - сообщил собеседник агентства.

Разрез "Тугнуйский" (входит в АО "Сибирская угольная энергетическая компания") - одно из крупнейших в России предприятий по добыче каменного угля. Осуществляет разработку открытым способом Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения, расположенного в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края и в Мухоршибирском районе Бурятии. Основная часть продукции поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом в Китай, Республику Корея и Японию.