Голландские следователи считают, что рейс MH17 не могли сбить из-под Амвросиевки

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 июня. /ТАСС/. Голландские следователи назвали Первомайский в качестве единственного возможного места запуска ракеты, сбившей рейс MH17. Об этом сообщила в среду на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

По ее словам, одна украинская пара заявила, что видела запуск ракеты из-под населенного пункта Амвросиевка. "Однако, по данным экспертов, этот населенный пункт находится слишком далеко с учетом того, что радиус действия зенитного ракетного комплекса "Бук" составляет 35-40 км, - отметила Керстенс-Фокенс. - Кроме того, Совместная следственная группа не обнаружила никаких сообщений в социальных сетях или где-либо еще о том, что ракета была запущена из-под Амвросиевки".

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.