В Москве задержали похитителя картины художника Богданова-Бельского

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, который подозревается в хищении картины художника Николая Богданова-Бельского стоимостью более 3 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержан подозреваемый в хищении мошенническим путем антикварной картины, стоимость которой оценивается более чем в 3 млн рублей. По предварительным данным, в 2017 году злоумышленник, имея корыстный умысел, предложил своему знакомому отреставрировать принадлежащую ему картину русского художника Николая Богданова-Бельского. Подозреваемый написал расписку в получении полотна, а также оставил залог в размере $10 тыс. Затем забрал картину и скрылся, заведомо не намереваясь исполнять обещанную работу", - сказала она.

По словам Волк, через некоторое время подозреваемый продал дорогостоящий холст столичному антиквару. Тот в дальнейшем перепродал его через антикварный салон. "В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенного имущества", - добавила представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый арестован.

Николай Богданов-Бельский - русский художник-передвижник. Писал в основном жанровые картины, особенно образование крестьянских детей, портреты, импрессионистские этюды пейзажей. Его полотна находятся в музеях, в том числе Русском музее и Третьяковской галерее.