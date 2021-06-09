Причиной стрельбы в Сочи стал конфликт при выселении из многоэтажки

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Стрельба в Сочи, в результате которой погибли двое приставов, произошла в результате конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

"9 июня около 10:35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия полицейскими был задержан 60-летний местный житель, его доставили в отдел полиции, материалы переданы в следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ФССП России ТАСС пояснили, что ЧП произошло при проведении исполнительных действий "в рамках исполнительных производств неимущественного характера". "Погибли два сотрудника ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. На месте происшествия проводятся следственные действия", - сказали в ФССП.