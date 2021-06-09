Что известно о стрельбе в Сочи

В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам. В результате происшествия погибли два человека. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи около 10:35 мск.

Конфликт произошел на улице Просвещения при выселении жителей из многоквартирного дома. Во время словесной перепалки с приставами один из жителей устроил стрельбу.

Двое приставов умерли на месте от полученных ранений. Еще один человек получил травмы.

Полиция задержала стрелявшего. По данным источника ТАСС, мужчина сам сдался сотрудникам органов.

Предполагаемый злоумышленник - 60-летний местный житель Вартан Кочиян. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома. Решение принял суд, но мужчина с ним был не согласен.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи возбудили уголовное дело.