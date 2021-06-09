Что известно о стрельбе в Сочи

В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам. В результате происшествия погибли два человека. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.
- Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи около 10:35 мск.
- Конфликт произошел на улице Просвещения при выселении жителей из многоквартирного дома. Во время словесной перепалки с приставами один из жителей устроил стрельбу.
- Двое приставов умерли на месте от полученных ранений. Еще один человек получил травмы.
- Полиция задержала стрелявшего. По данным источника ТАСС, мужчина сам сдался сотрудникам органов.
- Предполагаемый злоумышленник - 60-летний местный житель Вартан Кочиян. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома. Решение принял суд, но мужчина с ним был не согласен.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
- Следователи возбудили уголовное дело.