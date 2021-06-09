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Что известно о стрельбе в Сочи
Что известно о стрельбе в Сочи
Что известно о стрельбе в Сочи
Что известно о стрельбе в Сочи
Что известно о стрельбе в Сочи
Обновлено 

Что известно о стрельбе в Сочи

© Максим Тищенко/ТАСС

В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам. В результате происшествия погибли два человека. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

  • Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи около 10:35 мск.
  • Конфликт произошел на улице Просвещения при выселении жителей из многоквартирного дома. Во время словесной перепалки с приставами один из жителей устроил стрельбу.
  • Двое приставов умерли на месте от полученных ранений. Еще один человек получил травмы.
  • Полиция задержала стрелявшего. По данным источника ТАСС, мужчина сам сдался сотрудникам органов.
  • Предполагаемый злоумышленник - 60-летний местный житель Вартан Кочиян. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома. Решение принял суд, но мужчина с ним был не согласен.
  • На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
  • Следователи возбудили уголовное дело.
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Краснодарский край
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