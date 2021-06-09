Директора департамента мэрии Архангельска отправили под домашний арест по делу о взятке

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска в среду избрал в качестве меры пресечения для директора департамента муниципального имущества администрации Архангельска Эдуарда Болтенкова, которого обвиняют в получении взятки, домашний арест на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Избран домашний арест сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

В понедельник Болтенков был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным по ч.2 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере. Проводились обыски, а также изъятие документов.

По версии следствия, в 2021 году он получил деньги от индивидуального предпринимателя за помощь в подготовки документов для торгов за муниципальный земельный участок. Это, как считают следователи, позволило бизнесмену победить на аукционе и стать арендатором.