Эксперты РФ и Запада расходятся во мнении по месту запуска ракеты, сбившей MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 июня. /ТАСС/. Эксперты российского концерна "Алмаз-Антей" расходятся во мнении со специалистами Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) относительно места запуска ракеты, сбившей Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщила в следу на слушаниях по делу MН17 в судебном комплексе "Схипхол" судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

"Выводы представителей "Алмаз-Антея" отличаются от выводов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), - отметила она. - "Алмаз-Антей" пришел к заключению, что место запуска должно быть гораздо южнее".

Кроме того, по словам судьи, "Алмаз-Антей" обращает внимание на то, что западные эксперты изучили не все обломки, необходимые для того, чтобы сделать выводы. В свою очередь Аэрокосмический центр Нидерландов и Королевская военная академия (Бельгия) заявляют, что обладают достаточным объемом информации.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.