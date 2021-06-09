Экс-главу "Трансфин-М" Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Роман Костенко.

"Следователи ГУ МВД России по Москве задержали Зотова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня Тверским районным судом ему должна быть избрана мера пресечения", - сказал адвокат.

По его словам, дело было возбуждено по заявлению ПАО "Трансфин-М" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. В рамках расследования этого дела 7 июня произведен обыск в доме Зотова. После этого Зотов был доставлен в следственную часть ГУ ГСУ МВД России по Москве для допроса в качестве свидетеля. Зотов дал показания, ответил на все вопросы, добровольно приобщил необходимые документы. Тем не менее, он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Мы знаем, что новое заявление на Зотова написано, предварительно, по тем же обстоятельствам, которые сейчас исследуются в рамках другого дела в Никулинском суде Москвы, поскольку в протоколе допроса были отражены вопросы, идентичные вопросам из первого дела "Трансфин-М". Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку устрашения и оказания давления на моего подзащитного, поскольку он является "неудобным" свидетелем и заявителем по иным уголовным делам", - сказал защитник. По его словам, как и в первом случае представители ПАО "Трансфин-М" не обращались в арбитражные суды и не оспаривали сделки, о которых идет речь в уголовном деле. "Сам Зотов уже год доказывает невиновность в суде. В отношении него ранее была избрана подписка о невыезде, он эту меру не нарушал, поводов для изменения не давал", - сказал Костенко.

Первое уголовное дело, по которому проходит Зотов, было возбуждено в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, бывший директор ПАО "Трансфин-М" может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. 10 июня прошлого года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Мосгорсудом без удовлетворения. Однако затем выявленные прокуратурой нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде. По делу также проходит экс-заместитель Зотова Елена Сергеева - сейчас она гендиректор компании Ural Logistics.