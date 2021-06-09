В МЧС рассказали, как спасали пациентов из рязанской больницы во время пожара

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожарным пришлось спасать пациентов реанимации Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани через окна и выносить их на руках. Об этом ТАСС сообщил замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС по Рязанской области - начальник дежурной смены Евгений Спорягин.

По его словам, информация о пожаре в больнице поступила в 03:36, первое подразделение прибыло в 03:40. "В этот момент на первом этаже корпуса было сильное задымление, из окон шел густой черный дым", - рассказал он. Медперсонал в это время эвакуировал людей со второго этажа в соседний корпус. Пожарные начали формировать звенья газодымозащитников для спасения людей с первого этажа. "Основная наша задача была направлена на поиск и спасение людей. Уже в 03:41 первое звено вошло внутрь. Пожарные начали находить в палатах пациентов. Они брали их и выносили на руках", - сообщил Спорягин. Другие звенья разбивали окна и через них вытаскивали людей.

По словам пожарного, работа осложнялась очень сильным задымлением. "Горели пластик и обивка, что и привело к серьезному задымлению" - рассказал он. На спасение людей у пожарных ушло в общей сложности 13 минут. Всего, по данным МЧС, были спасены восемь человек, все они госпитализированы. Одновременно было организовано тушение пожара. В палату, где и происходило горение, подавали воду. Оно было ликвидировано на площади 15 кв. м.