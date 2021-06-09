СК возбудил три уголовных дела по факту проживания людей в аварийных домах под Смоленском

ТАСС, 9 июня. Следователи возбудили три уголовных дела в отношении чиновников администрации Гагаринского района Смоленской области, районного управления Пенсионного фонда России и управляющей компании после жалоб жителей двух аварийных домов на условия проживания. О сложившийся ситуации стали известно из публикаций в СМИ, сообщила в среду в пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По публикации в СМИ о проживании граждан в аварийных домах в городе Гагарин возбуждены уголовные дела по факту нарушения действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде местных СМИ были опубликованы сведения о жалобах жителей домов №2 по ул. Советская Набережная и №93 по ул. Гжатской в Гагарине Смоленской области, которые вынуждены проживать в аварийных зданиях. Следователи провели осмотр помещений и установили, что в первом из указанных домов прогнулись перекрытия, есть отслоения и угроза падения штукатурки, сгнили нижние бревна стен, есть повреждения стропильной системы кровли. Во втором доме также имеются повреждения полов и стен.

По данным пресс-службы, уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") возбуждено в отношении должностных лиц администрации Гагаринского района. В отношении работников управления Пенсионного фонда России в Гагаринском районе дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") возбуждено в отношении управляющей компании, которая отвечает за обслуживание домов. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Следователи предварительно установили, что с января 2017-го по декабрь 2020 года чиновники администрации и Пенсионного фонда принимали решения о направлении средств материнского капитала ряда граждан на приобретение жилых помещений в доме №2 по ул. Советская Набережная, которые фактически находятся в аварийном состоянии. Управляющая компания с января 2018-го по май 2021 года не обеспечила проведение качественного текущего ремонта указанных жилых домов, что привело к ухудшению их технического состояния.