В отношении Юрия Хованского возбудили дело по подозрению в оправдании терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении блогера Юрия Хованского в Санкт-Петербурге, которого подозревают в оправдании террористической деятельности, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма"), в отношении блогера Юрия Хованского (1990 г. р.)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, Хованский задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения. По данным следствия, в середине 2020 года Хованский в Петербурге публично в интернете исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 31-летнего Хованского задержали в Петербурге во вторник вечером в ходе расследования уголовного дела по статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Задержание блогера связано с размещенной в интернете песней про теракт в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году.