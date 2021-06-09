Полиция задержала курганских подростков, угнавших три машины

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Полиция задержала двух подростков, угнавших три машины из двора дома в городе Далматово Курганской области. Они планировали добраться до Кургана, но не смогли справиться с управлением, сообщили в среду в пресс-службе регионального УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Далматовскому району с разницей в несколько минут от трех жителей многоквартирных домов, расположенных в одном дворе на улицах Маяковского и Уральской, поступили сообщения о пропаже легковых автомобилей. Выехав на место происшествия, полицейские в нескольких метрах от дома обнаружили угнанные транспортные средства с идентичными механическими повреждениями: правое переднее стекло разбито, кожух поврежден, провода соединены напрямую. В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали двух подростков, которые, употребив спиртные напитки, решили съездить в Курган", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что подростки для поездки присмотрели сначала Honda, потом "Ниву", а затем Renault. Но ни на одном из автомобилей им не удалось далеко уехать. "Последнее авто они даже не смогли завести", - добавили в пресс-службе.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору".