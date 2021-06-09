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При стрельбе в Сочи, в ходе которой погибли приставы, пострадал один человек

Ему оказали медицинскую помощь
© Максим Тищенко/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал в Сочи при стрельбе, в ходе которой погибли двое судебных приставов. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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По данным СК, днем в Адлерском районе Сочи двое судебных приставов-исполнителей с привлечением специализированной техники прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений. Но 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию. "Он произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также мужчину, привлеченного к сносу. В результате государственным служащим были причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь", - сообщили в СК.

По данным СК, жизнь пострадавшего вне опасности. Подозреваемый в преступлении задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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