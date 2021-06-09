Bild: экс-главу Volkswagen обвинили в даче ложных показаний по "дизельному скандалу"

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в адрес экс-главы германского автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна за дачу ложных показаний в рамках так называемого дизельного скандала. Об этом в среду сообщила газета Bild со ссылкой на следователей Берлина.

По ее информации, суду еще предстоит вынести решение относительно обоснованности обвинительного заключения. В случае подтверждения обвинений, согласно законодательству Германии, Винтеркорн будет приговорен к тюремному заключению на срок от трех месяцев до пяти лет.

В начале июня интернет-издание Business Insider сообщило, что экс-глава Volkswagen намерен выплатить порядка €10 млн в качестве компенсации за ущерб, причиненный компании в связи с данным скандалом. Ранее концерн предъявил иски о возмещении ущерба к Винтеркорну и к бывшему топ-менеджеру Audi Руперту Штадлеру. Подобное решение было принято на основании данных финансовой проверки деятельности этих лиц.

Прокуратура Брауншвейга обвиняет 73-летнего экс-менеджера и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха. Следователи исходят из того, что Винтеркорн знал о манипуляциях, но своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов. Сам бывший топ-менеджер категорически отрицал обвинения в свой адрес.