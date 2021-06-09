В Росгвардии сообщили, что подозреваемый в убийстве приставов владел оружием незаконно

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в убийстве двух сотрудников службы судебных приставов в Сочи, владел оружием незаконно.

Что известно о стрельбе в Сочи

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двое приставов погибли при стрельбе в ходе конфликта в Сочи при выполнении исполнительного производства в рамках строения барачного типа, которое было признано незаконным по решению суда. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело, прокуратура края взяла на контроль ход расследования, подозреваемый задержан.