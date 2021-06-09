Предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии оценивается в 3 млн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ущерб от природных пожаров в Якутии, произошедших в 2021 году, оценивается более чем в 3 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в среду начальник ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

"Прямой ущерб от лесных пожаров составил более 3 млн рублей. Одной из основных причин возникновения пожаров явилось неосторожное обращение с огнем: это разведение костров охотниками, неосторожность при курении, выжигание сухой растительности и порубочных остатков", - сообщил Гарин.

По данным прокуратуры Якутии, следственные органы возбудили в этом году 11 уголовных дел, связанных с возникновением лесных пожаров в Томпонском, Усть-Майском, Сунтарском, Нюрбинском, Хангаласском и Верхневилюйском районах. Это дела об уничтожении и повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, о халатности при организации тушения лесного пожара вблизи села Нюрбачан, где площадь пожара составила 200 га, была угроза населенному пункту.

Всего, по словам Гарина, с начала пожароопасного сезона на территории Якутии произошло более 150 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, - свыше 36 тыс. га. "Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то мы наблюдаем снижение площади на 30%. Природные пожары зарегистрированы в 24 районах и в Якутске", - сказал он, напомнив, что в республике 331 населенный пункт подвержен угрозе перехода на них лесных пожаров.

Кроме того, в Якутии в этом году выявлено 217 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе связанный с обустройством минерализованных полос, источников водоснабжения, формированием добровольной пожарной охраны. "По результатам проверок в отношении 40 юридических лиц и 61 должностного лица органов местного самоуправления, допустивших нарушения возбуждены административные дела", - сообщил глава ГУ МЧС по региону.

В настоящее время в Якутии действует особый противопожарный режим, выезд в леса населению запрещен, как и разведение открытого огня. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.