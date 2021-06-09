В отношении подозреваемого в убийстве в Сочи было открыто три исполнительных производства

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении подозреваемого в убийстве двух приставов три исполнительных производства в 2016-2019 годах. Это следует из банка данных исполнительных производств.

В 2016 году приставы открыли в отношении Вартана Кочьяна производство о наложении ареста, в 2018 году было открыто дело о взыскании с него почти 200 тыс. рублей долга, а также исполнительского сбора в 13 800 рублей. Еще одно исполнительное производство в отношении Кочьяна было возбуждено в 2019 году о взыскании исполнительского сбора в 1 000 рублей.

9 июня двое судебных приставов прибыли в Адлерский район для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений. Хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья. Также он выстрелил в мужчину, которого привлекли к сносу, его жизнь вне опасности. Приставы погибли на месте. Кочьян задержан, сейчас с ним работают следователи.