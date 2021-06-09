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В ГИБДД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Подмосковье

Самыми угоняемыми являются отечественные автомобили, сообщил начальник УГИБДД по региону Виктор Кузнецов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Автоугонщики в Подмосковье чаще всего воруют не иномарки, а отечественные автомобили для продажи на запчасти, сообщил журналистам в среду начальник УГИБДД по региону Виктор Кузнецов.

"В основном похищают автомобили наших марок. Они самые востребованные, их на запчасти разбирают. Очень часто похищают "Лады Приоры", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что количество краж автомобилей в Подмосковье в последние годы значительно снизилось благодаря установке сети видеокамер, позволяющих быстро поймать автоугонщиков.

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