В ГИБДД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Подмосковье

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Автоугонщики в Подмосковье чаще всего воруют не иномарки, а отечественные автомобили для продажи на запчасти, сообщил журналистам в среду начальник УГИБДД по региону Виктор Кузнецов.

"В основном похищают автомобили наших марок. Они самые востребованные, их на запчасти разбирают. Очень часто похищают "Лады Приоры", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что количество краж автомобилей в Подмосковье в последние годы значительно снизилось благодаря установке сети видеокамер, позволяющих быстро поймать автоугонщиков.