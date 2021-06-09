Пропавшую в Оренбуржье 15-летнюю девушку нашли в Самарской области

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Следователи установили местонахождение 15-летней жительницы села Островное Саракташского района Оренбургской области, ушедшей из дома 5 июня. Об этом говорится в среду в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В результате мер, принятых сотрудниками следственного управления по Оренбургской области и оперативных сотрудников УМВД России по Оренбургской области, местонахождение несовершеннолетней жительницы Саракташского района установлено. На момент обнаружения несовершеннолетняя, а также двое ее знакомых находились на территории Самарской области, в настоящее время принимаются меры к ее передаче родителям", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, в настоящее время девушка и один из ее спутников в сопровождении сотрудников полиции направляются из Самары в Саракташкий район. "Предварительно установлено, что молодой человек пытался скрыться от уголовного преследования и выехать в Краснодарский край вместе с несовершеннолетней", - уточнили в полиции.

Девушка выехала рано утром 5 июня из села Островное в Оренбург вместе с двумя молодыми людьми 1995 и 2003 годов рождения.