Дети подожгли венки у памятника "Вечно живым" в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура Новотроицка Оренбургской области начала проверку после сожжения венков, возложенных к памятнику "Вечно живым", виновниками инцидента могли стать дети в возрасте пяти и восьми лет. Об этом журналистам сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура г. Новотроицка приступила к проверочным мероприятиям после инцидента, произошедшего у памятника "Вечно живым" в городе Новотроицке. По предварительной информации, двое детей в возрасте пяти и восьми лет, находившиеся без присмотра взрослых, подожгли венки, возложенные к обелиску. В результате памятное место было осквернено", - сказано в распространенном сообщении.

По данным надзорного ведомства, сотрудники полиции уже возбудили дела об административных правонарушениях в отношении родителей несовершеннолетних. Им грозит наказание за неисполнение обязанности по воспитанию детей. Прокуратура города, как уточняется в сообщении, даст оценку достаточности и эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов системы образования.

"В целях правового воспитания несовершеннолетних, развития в них чувства патриотизма и уважения к истории сотрудниками прокуратуры запланирован курс тематических лекций и бесед со школьниками", - добавили в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.