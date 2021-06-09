Присяжные признали виновным мужчину по делу о нападении на двух геев на Курском вокзале

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей признала виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и побоях Антона Бережного, который напал с ножом на Курском вокзале в Москве на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, один из которых умер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Присяжные единодушно признали Бережного Антона виновным в совершении инкриминируемых ему действий. Также в соответствии с вердиктом присяжных Бережной заслуживает снисхождения", - сказала пресс-секретарь.

Согласно УК РФ, срок наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление. Как ожидается, обсуждение вердикта и постановление приговора состоится 9 июня.

Бережной обвиняется по статье "Побои" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному. Дело слушается повторно в Басманном суде Москвы.

В ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Бережной совершил нападение с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда.