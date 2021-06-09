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Директору сочинского санатория предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Суд ранее арестовал Дмитрия Богданова на два месяца

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение директору популярного сочинского санатория "Знание" Дмитрию Богданову, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Чечерин.

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Ранее Центральный суд Сочи арестовал Богданова на два месяца по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

"Предъявили обвинение, обвиняют в том же, в чем и подозревали. Подробности нам не говорят, допросили в качестве обвиняемого", - сказал Чечерин.

Как уточнил адвокат, в четверг Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию по мере пресечения для Богданова. Защита будет просить домашний арест, они также готовы внести залог.

Ранее омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов говорил о том, что намерен добиваться изменения меры пресечения для арестованного генерального директора санатория "Знание", так как содержание предпринимателей в СИЗО на стадии предварительного следствия в соответствии с законом не допускается.

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