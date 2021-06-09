Утечка топлива произошла после затопления траулера под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Утечка топлива зафиксирована в районе частичного затопления малого рыболовного траулера "Капитан Лобанов" в районе города Светлый в Калининградской области. Управление Росприроднадзора по СЗФО начало проверку по факту загрязнения Калининградского залива, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Малый траулер рыболовный кормовой (рефрижератор) "Капитан Лобанов" опрокинулся на борт и частично затонул во время постановки на слип для ремонта малых судов Межколхозной производственной базы в городе Светлый 7 июня. Никто не пострадал.

"В районе аварии обнаружено загрязнение морской акватории. Яркие радужные полосы шириной примерно 30 м растянулись на протяжении 300 м. Для локализации загрязнения вокруг "Капитана Лобанова" выставлены боновые заграждения, внутри которых применяются сорбирующие вещества для поглощения загрязнения. Распространения радужной пленки за бонами не установлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Собственник затонувшего траулера - ООО "Морская фирма "Сталактит" - направил в адрес ФГБУ "Морская спасательная служба" заявку на ликвидацию разлива нефтепродуктов. Экспертной лабораторией Росприроднадзора отобраны пробы воды для установления содержания нефтепродуктов.

Проверку по факту происшествия проводит также Калининградская транспортная прокуратура.