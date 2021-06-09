Адвокат рассказал, с чем связан иск о признании ФБК экстремистским

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура пытается обосновать признание ФБК экстремистской организацией материалами уголовного дела, возбужденного после несогласованной акции из-за выборов в Мосгордуму в 2019 году. Об этом журналистам рассказал адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы фонда.

"В ходе заседания прокурор перечислил некоторые уголовные дела, якобы обосновывающие иск. Некоторые уголовные дела, сведения о которых там содержатся, не имеют фигурантов. Например, дело о воспрепятствовании выборам 2019 года в Москве. Оно возбуждено, но по нему до сих пор никто не привлечен", - сказал адвокат.

В июле 2019 года у здания Мосгоризбиркома прошла несогласованная акция против отказа в регистрации ряду независимых кандидатов. После нее столичным управлением СК было возбуждено дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).

В среду Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает иск прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК и ФЗПГ (Фонд защиты прав человека, признан в РФ НКО-иноагентом), а также общественного движения "Штабы Навального"

В ходе предварительного заседания суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ, ранее прокуратура ограничила работу "Штабов Навального". Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.