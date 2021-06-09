Юрия Хованского задержали после размещения в сети его песен неизвестными лицами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма после заявления двух местных жителей, которые нашли на YouTube оскорбительные песни и композицию, оправдывающие терроризм в его исполнении. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, граждан, которые разместили песни на видеосервисе, установить пока не удалось.

"Проводилась проверка по обращениям женщины и мужчины из Петербурга, которые сообщили, что на YouTube размещены две песни, которые поет блогер. Экспертиза подтвердила, что обе песни разжигают ненависть по национальным мотивам и оправдывают терроризм. Также в песнях восхваляются боевики. Установить, кто разместил песни в сети, пока не удалось", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из песен, о которой идет речь, размещена в аккаунте на YouTube, в котором 25 подписчиков. Сам аккаунт, согласно данным YouTube, создан в феврале 2020 года, а песня в нем размещена в июле. Вторая песня, как сообщал ранее источник ТАСС, связана с оправданием теракта в театральном центре на Дубровке в Москве.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о задержании в Петербурге Хованского. Позже в СК подтвердили задержание блогера и возбуждение в отношении него уголовного дела по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Статья предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Согласно опубликованному СК видео, Хованский признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Хованскому 31 год, он ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.