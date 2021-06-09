В Оренбурге вынесли приговор подросткам, избившим до смерти прохожего

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга признал трех молодых людей виновными в избиении из хулиганских побуждений 34-летнего мужчины, который позже умер в больнице. Им назначены реальные сроки лишения свободы, об этом сообщила в среду пресс-служба суда.

"Подсудимый 2002 г. р. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание с применением ст. 88 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый 2003 г. р. приговором суда признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание с применением ст. 88 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в воспитательной колонии, подсудимому 2004 г. р. назначено наказание с применением ст. 88 УК РФ в виде лишения свободы на 3,5 года в воспитательной колонии", - сказано в распространенном сообщении.

Согласно материалам дела, молодых людей обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений группой лиц и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено ночью в феврале 2020 года, когда подсудимые еще являлись несовершеннолетними. Они нанесли множественные удары потерпевшему, в результате полученных травм он умер в больнице.