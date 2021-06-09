Силовики провели обыски в администрации города Нижние Серги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Следователи и оперативники регионального ФСБ провели обыски в администрации города Нижние Серги (Свердловская область) в связи с возбуждением уголовного дела о превышении местными чиновниками полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В среду следователи СК при поддержке оперативников из регионального ФСБ пришли с обыском в администрацию города Нижние Серги по уголовному делу о превышении местными чиновниками своих полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, чиновники более 10 лет в нарушение действующего законодательства предоставляли в аренду индивидуальному предпринимателю полигон для размещения твердых бытовых отходов (ТБО). Размер вреда, нанесенный лесу от действий чиновников, составляет более 1 млрд рублей.

"Целью обысков является получение документальных материалов, подтверждающих дополнительные эпизоды противоправной деятельности сотрудников администрации Нижних Серег, а также указывающих на конкретных лиц, причастных к ней", - отметил собеседник агентства.