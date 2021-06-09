Суд приговорил к девяти годам колонии напавшего на двух геев на вокзале в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к 9 годам колонии Антона Бережного, который напал с ножом на Курском вокзале на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, один из которых скончался. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Суд постановил признать Бережного виновным по статье 116 УК РФ и части 4 статьи 111 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима", - сказали в суде. Ранее коллегия присяжных заседателей единодушно признала его виновным в побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть по неосторожности, но посчитала его заслуживающим снисхождения.

Согласно УК РФ, срок наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному. Дело слушалось повторно в Басманном суде Москвы.

В ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда.