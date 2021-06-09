В Москве задержали укравшего часть ограды с могилы на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже части ограждения с могилы на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Злоумышленники похитили с ограждения захоронения две декоративные секции с позолоченными элементами стоимостью 500 тыс. рублей. Похищенное имущество они сбыли в скупку, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. При повторной попытке хищения элементов ограждения с этого же захоронения сотрудники охраны и полиции задержали одного из подозреваемых", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что задержанным оказался 43-летний москвич. По его словам, его сообщник демонтировал секцию декоративного ограждения, затем спрятал ее в условленном месте на кладбище. При попытке забрать ее мужчину задержали. Похищенную секцию декоративного ограждения стоимостью 75 тыс. рублей у него изъяли.

По данным фактам возбуждены уголовные дела за попытку кражи. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.