Следствие просит суд арестовать экс-главу "Трансфин-М" Зотова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следствие требует ареста бывшего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Дмитрия Зотова по делу о хищении 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Дмитрию Зотову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Дмитрий Зотов был задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Как сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России, это второе уголовное дело в отношении бизнесмена, пока он проходит по нему подозреваемым.

Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму. Зотову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.