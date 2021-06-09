Прокуратура выступит в суде против ареста экс-главы "Трансфин-М" Зотова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Представитель прокуратуры выступит в среду против ареста бывшего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В надзорном ведомстве не поддерживают ходатайство следствия об избрании Дмитрию Зотову меры пресечения в виде заключения под стражу. В суде прокурор выступит за избрание ему иной меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Дмитрий Зотов был задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Как сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России, это второе уголовное дело в отношении бизнесмена, пока он проходит по нему подозреваемым.

Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму. Зотову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.