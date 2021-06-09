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Younhap: по меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при обрушении здания

Восемь человек ранены, их доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщило агентство

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли, восемь ранены при обрушении здания в городе Кванджу в Республике Корея. Как в среду сообщает агентство Younhap, в ходе работ по сносу постройки она обрушилась на остановку общественного транспорта.

Все пострадавшие и погибшие - пассажиры автобуса, стоявшего рядом с остановкой. Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Спасательные службы проверяют, не оказались ли под обломками прохожие или строители. Причина неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания выясняется.

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Республика Корея
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